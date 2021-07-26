عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

حالة الطقس نهارًا:

حالة الطقس ليلًا:



الظواهر الجوية:



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٦ درجة، وترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء، وجاءت كالآتي:- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.