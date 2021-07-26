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عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٦ درجة، وترتفع أكثر خلال الأيام المقبلة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.

وكانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021، مشيرة إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء، وجاءت كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

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