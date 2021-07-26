موجز البرلمان| 61 مادة لتنمية البحيرات.. و3 قرارات جمهورية للتشريعية

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان" التالية:



رئيس "النواب" يحيل 3 قرارات جمهورية إلي اللجنة التشريعية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، 3 قرارات جمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية وهي:

١- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21 2020 الصادر بتاريخ 21102020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

٢- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 3132021.

٣- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 3132021.



النواب يقر 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.. واستكمال المناقشة غدًا

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، من إقرار 61 مادة من مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن يواصل المناقشة بجلسة غدًا الثلاثاء.



وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجرة من الجهه الإدارية المختصة إلا بترخيص منها وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 2000 جنيه للفدان الواحد أو جزء منه سنويا على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.



جاء ذلك بعد حالة جدل خلال مناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية، حيث إنه طالب عدد من النواب بضروة تقليل الرسوم، ووافق المجلس على مقترح النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية على ان تكوةن الرسوم 2000 جنيه بدلا من 3 ألاف جنيه.



وكان نص المقدم من اللجنة الحد الأقصى 3 الاف جنيه، حيث كان نص الحكومة 5 آلاف جنيه، كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته، اليوم، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 8 آلاف جنيه، جاء ذلك بعد أن طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية لحالة الصيادين.



وتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود، ووافقت الأغلبية على المقترح وسوف تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.



حققا إنجازا كبيرا.. "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسى بالفوز في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو وتحقيق أول ميداليتين برونزيتين لمصر في الأولمبياد المقامة في الفترة من ٢٣ يوليو حتى ٨ اغسطس المقبل.



وقال رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، إن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى، إنجاز كبير وقدموا أداء رائع ومشرف للدولة المصرية في واحد من أكبر المحافل الدولية.



وحققت اللاعبة هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات وزن 67 كجم بأولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على اللاعبة الأمريكية بايجي ميكفيرسون بنتيجة 17-6 في مباراة المركز الثالث، لتحقق الميدالية البرونزية الثانية في مشاركتها الأولمبية بعد تحقيقها الميدالية البرونزية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016.



فيما تُوج اللاعب سيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بعد فوزه علي اللاعب النرويجي أردومان بنتيجة ١٢-٤.

