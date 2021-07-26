الصحة: 100 مصاب بضمور العضلات بين كل مليون شخص

قال الدكتور هاني طاهر، عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج مرضي الضمور بوزارة الصحة، إن الخطوات التي تمت مع الطفلين آسر وريان المصابين ضمور العضلات ستطبق على الحالات القادمة التي ستتلقى العلاج ضمن مباردة علاج مرضى ضمور العضلات على نفقة الدولة.



وأشار "طاهر"، خلال حواره مع ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الاثنين، إلى أن الحالات التي ستحصل على الحقنة ضمن المبادرة كانت هى الحالات المسجلة من قبل، وهناك 24 مركز على مستوى الجمهورية لاستقبال الحالات الجديدة ويتم تقييم حالتهم.



وناشد عضو اللجنة العلمية العليا لعلاج مرضي الضمور بوزارة الصحة، الأسرة التحرك فور ملاحظة تأخر في نمو الطفل، أن الأولويات تكون للسنة والحالة العامة للطفل المصاب، موضحًا أن هناك 100 مصاب بضمور العضلات بين كل مليون شخص.

