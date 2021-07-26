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الاتحاد الأوروبى يدعو لبنان لتشكيل حكومة في أسرع وقت

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
وكالات
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 حث الاتحاد الأوروبي النخبة السياسية في لبنان اليوم الإثنين، على تشكيل حكومة دون تأخير بعد ترشيح رجل الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الوزراء.

وقال الاتحاد في بيان: "من المهم للغاية في الوقت الراهن تشكيل حكومة ذات مصداقية وتخضع للمحاسبة دون تأخير، حكومة قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الشديدة التي تواجهها البلاد".

أضاف البيان: "ندعو الزعماء السياسيين في لبنان للتعاون بما يسمح بتشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية والكفاءة على وجه السرعة لما فيه مصلحة الشعب اللبناني".

وفي وقت سابق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه الشديد بسبب استمرار الأزمة السياسية في لبنان، بالإضافة إلى الحاجة إلى إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، طبقا لما ذكره بيان صادر عن الإتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان "إنها مسئولية الزعماء اللبنانيين لتسوية الأزمة المحلية الحالية، التي تسببوا فيها. هناك حاجة للوحدة والمسئولية لمعالجة التحديات المتعددة في البلاد وتحقيق الطموحات الشرعية للشعب اللبناني.

ودعا الإتحاد الأوروبي، مرة أخرى جميع القوى السياسية اللبنانية لدعم التشكيل العاجل لحكومة.

وأضاف "يتعين البدء في مشاورات برلمانية لهذا الغرض، بدون تأخير".

وتابع" يحتاج لبنان إلى حكومة قادرة على إجراء إصلاحات رئيسية في مجالي الاقتصاد والحكم والاستعداد للانتخابات في عام 2022، التي يتعين أن يتم إجراؤها في الموعد المحدد.مازال من المهم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي."

وأضاف البيان "استقرار ورخاء لبنان مهم للمنطقة بأسرها. ويؤكد الإتحاد الأوروبي مجددا على دعمه القوي المتواصل للبنان ولشعبه، من أجل استقرار وأمن ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي".

يأتي بيان الإتحاد الأوروبي عقب اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تسبب في خروج اللبنانيين في مظاهرات احتجاجية.

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