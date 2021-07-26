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أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعثر أمام البنك الأهلي

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه محبط للغاية من التعادل الذي خرجت عليه مباراة البنك الأهلي ولكنه في ذات الوقت فخور بأداء لاعبيه الذي قدموه خلال تلك المواجهة، مشيرا إلى أنه لعب أمام فريق جيد للغاية وفي آخر ٣ مباراة للفريق المنافس حققوا انتصارين على طلائع الجيش والمصري وتعادلوا مع الأهلي، وهم فريق منظم للغاية ويكن كل احترام للمدير الفني للبنك الأهلي خالد جلال ويتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة.

شدد على أن الفريق حاول بناء الهجمات في المباراة وفي الشوط الثاني حاول صناعة المزيد من الفرص ولكن لم يحدث ذلك، ويود شكر لاعبيه على المجهود الرائع ومؤكدا على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح في المرحلة الحالية.

وحول قراره بتبديل علي جبر مدافع الفريق في الشوط الثاني أوضح أن المدافع عائد من إصابة لفترة طويلة وأولوية بالنسبة له سلامة اللاعبين ويفضل حماية لاعبيه من الإصابات ولعب مباراة كاملة سيكون صعبا عليه، ومشيدا بأداء بديله عبد الله بكري الذي قدم دقائق جيدة بعد نزوله في اللقاء.

شدد المدرب على أنه بالطبع يحتاج لوجود كل لاعبيه في المباريات، والفريق يغيب عنه منذ لقاء المقاولون العرب الثلاثي رمضان صبحي وإبراهيم عادل وأسامة جلال، وإذا كان يرغب في خلق الأعذار فأمامه فرصة لذلك ولكنه يرفض خلق الأعذار ويرى أن العناصر الموجودة بإمكانها تقديم المستوى المطلوب للفريق وسعيد بما يقدموه حاليا في تلك الفترة.

المدرب تحدث عن الاستحواذ الكبير لبيراميدز على المباراة أمام البنك الأهلي مشيرا إلى أن لاعبيه يقدمون أداء جيدا وكان يأمل أن يكون الاستحواذ أفضل في التعامل وخلق الفرص والتسجيل وهز الشباك وتحقيق الانتصار، وهدفه أن يكون الاستحواذ مساعدا على خلق الفرص والانتصار ولابد من نسيان نتيجة مباراة البنك الأهلي والبدء في الإعداد لمباراة الإسماعيلي في الدوري المحدد لها يوم ٢ أغسطس المقبل بملعب الدفاع الجوي للتعويض والعودة للانتصارات مجددا.

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