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بدرة قعلول: الغنوشي تحت الإقامة الجبرية.. والإخوان سرطان تونس (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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هنأت بدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، الشعب التونسي والعربي بقرارات الرئيس قيس سعيد.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر سكايب "الإخوان توغلوا في المشهد التونسي، وليست من السهولة تنازلهم عن الغنيمة لكن الوضع تحت السيطرة"، مضيفة: "الإخوان خبثاء، انتماؤهم للتنظيم فقط، والوطن بالنسبة لهم حفنة من التراب".

وأضافت "حركة النهضة الإخوانية بمثابة سرطان تمكن من تونس لمدة 10 سنوات، وهم الآن تحت الصدمة" معلقة "يصفون قرارات الرئيس التونسي بـ الانقلاب، ونحن نقول أهلا بالانقلاب على الفقر والمافيا والفساد، لكنه ليس انقلابا بل قرار شعبي".

وأكدت دعم الشعب التونسي لقرارات الرئيس قيس سعيد قائلا:"الإخوان يخططون لاعتصام رابعة، وهذا الأمر مستحيل على جثثنا".

وأعربت عن سعادتها بوضع راشد الغنوشي تحت الإقامة الجبرية، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد لديه ملفات بشأن تجارة حركة النهضة الإخوانية في السلاح.

وحول ما يتردد بشأن احتمالية اختراق عناصر تابعة للإخوان إلى تونس عبر ليبيا قالت:"تونس مقبرة الغزاة، وجيش الوطني يقوم بدوره".

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مصر قرارات الرئيس قيس سعيد قرارات الرئيس التونسي حركة الاخوان تونس

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