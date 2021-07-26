







مفاجأة التعديل الوزاري الجديد 2021 حول التعليم.. توقعات باستمرار طارق شوقي.. ورحيل نائبيه









تزايدت الأقاويل خلال الأونة الأخيرة حول التعديل الوزاري الجديد 2021، حيث تأتي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واحدة من الحقائب الوزارية الأكثر إثارة للجدل في التعديل الوزاري المرتقب.





وتصدر التعديل الوزاري الجديد 2021، اليوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021، قائمة الأكثر تداولًا في مصر، بعد عمليات البحث المكثفة والمستمرة لمعرفة مفاجأة التعديل الوزاري الجديد 2021.





ورغم توقعات البعض برحيل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن منصبه الوزاري، الذي تولاه في فبراير عام 2017، مستندين إلى الأزمات التي واجهتها الوزارة في ملف امتحانات الثانوية العامة، وسحب الحكومة لمشروع قانون الثانوية التراكمية، والتراجع عن امتحانات التابلت، وأزمات ملف التنمية المهنية للمعلمين، واستمرار مشكلة ارتفاع كثافات الفصول في المدارس الحكومية وأزمات المدارس الخاصة ومشاكل الدروس الخصوصية، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الساعات القليلة الماضية حسمت الأمر وتم ترجيح الإبقاء على الدكتور طارق شوقي في منصبه الوزاري لاستكمال بناء منظومة التعليم الجديدة في الصفوف الأولى، ومنحه فرصة لإصلاح المشكلات التي تواجهها منظومة التعليم القديمة، ومعالجة المشكلات التي تواجه امتحانات مرحلة الثانوية العامة.





ووفقًا للتوقعات، أن تشهد وزارة التربية والتعليم تغييرًا في عدد من القيادات الكبيرة، أبرزها استبعاد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفني، واستبعاد نائب الوزير للتطوير التكنولوجي الدكتور أحمد ضاهر بسبب إخفاق الأخير في ملف الامتحانات الإلكترونية لمرحلة الثانوية العامة، وعدم قدرة الوزارة على إدارة امتحانات التابلت بالشكل الأمثل.





بالإضافة إلى تغيير في عدد من القيادات داخل ديوان عام الوزارة عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب لتلافي أخطاء المرحلة الماضية، ووضع حلولا عاجلة للأزمات التي تواجهها الوزارة في مختلف الملفات.