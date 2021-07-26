"تتبع حركة السائح ودفع إلكتروني".. تعرف على التحول الرقمي للسياحة

عقد وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الأعمال في منظومة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني بالوزارة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والاثار بما يتسق ورؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.





شهد الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة ومساعدي الوزير لشئون شركات السياحة والشئون الفنية ومستشاري الوزير للتحول الرقمي والشئون الاقتصادية.





بدأ الاجتماع بقيام الشركة المنفذة للبوابة الإلكترونية الترويجية لمصر باستعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة، والتي تحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها.





قاعدة بينات مجمعة للعاملين في السياحة

وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي أنه تم الانتهاء من تطوير نظام لإعداد أول قاعدة بيانات مجمعة وموحدة للعاملين بالقطاع السياحي بالدولة حيث سيتم مطابقتها بالأعداد الموجودة بالغرف السياحية المعنية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتأمينات الاجتماعية وكذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.





إخطارات إلكترونية بالأفواج السياحية

وأضاف، جاري العمل على وضع اللمسات الأخيرة لربط ميكنة إخطارات البرامج السياحية والرحلات والتي تهدف إلى قيام الشركات السياحية باستخدام نظام متطور لتحميل برامج الرحلات والذي يقوم بدوره بالإخطار الآلي لكافة الجهات المعنية وربطها بمنظومة تأمين السائحين.





البيع بالكروت الإلكترونية

وقال إنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من توزيع نقاط البيع الإلكترونية والتي تتيح للسائح السداد باستخدام كروت الائتمان في كافة المواقع الأثرية، على أن يتم البدء بالمواقع الأثرية التي بها نسبة زيارة عالية من قبل السائحين والتي يبلغ عددها ٣٠ موقع.





ولفت أنه جاري الآن الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في مجموعة من المواقع الأثرية والمتاحف وعلى رأسها متحف الفن الاسلامي والمتحف المصري بالتحرير والقلعة.





تتبع حركة السائحين

فيما أضافت إيمان قنديل مساعد الوزير لشركات السياحة والمشرف العام على الإدارة المركزية لشركات السياحة توسيع نطاق تطبيق نظام تتبع حركة السائحين والعمل على تأمين تحركات السائحين على كافة الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية، لافتة إلى أنه سيتم إيقاف عمل اية أتوبيسات سياحية لا تلتزم بهذا الإجراء.





تطبيقات الهاتف المحمول