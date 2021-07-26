خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية









يواصل أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، اتصالاته الخارجية من أجل إنهاء ملف صفقات الأحمر الأجنبية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





حيث طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، دعم صفوف الفريق بلاعبين أجنبيين في خط الهجوم خلال الموسم المقبل.





ودخل مسؤولي النادي الأهلي في العديد من المفاوضات مع عدد من الأندية، من أجل حسم صفقات القلعة الحمراء الجديدة، الذي جاء على رأسها سيرينو، لاعب صن داونز، وأخيرًا الموزمبيقي جوزيه لويس ميكيسوني، لاعب سيمبا التنزاني.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة التعاقدات داخل القلعة الحمراء نجحت في إنهاء صفقة ميكيسوني، إلا أنه يتبقى أمرا وحيدًا من أجل الحصول على توقيع اللاعب، والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.





وتابع المصدر، أن الأهلي حصل على موافقة نادي سيمبا التنزاني على التفاوض مع ميكيسوني من أجل الانتقال إلى صفوف الأحمر، بعد الاتفاق على القيمة المادية للاعب، التي وصلت إلى 2 مليون دولار.





ووافق ميكيسوني على الانضمام إلى النادي الأهلي، بداية الموسم الجديد، بعدما عرض الأمر عليه من قبل مسؤولي الأحمر، وإبلاغه بالحصول على 800 ألف دولار كراتب سنوي، مع منحه بعض الامتيازات الخاصة بالإقامة في القاهرة، والمكافأت مع الفريق.



