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تامر أمين يعتذر لأهالي الإسكندرية: "أنا آسف نيابة عن الشعب" (فيديو)
الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:02 م
أمنية فوزي
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قال الإعلامي تامر أمين، إن عدد كبير من المصطافين هذا العام في الإسكندرية والساحل الشمالي خاصة في عيد الأضحى، قائلًا: "مصر كانت موجودة في الإسكندرية والساحل الشمالي خلال عيد الأضحى، والغالبية العظمى كانت في مدينة الإسكندرية".
وتابع "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "أنا مشفق جدًا على أهل الإسكندرية، لأنهم استحملوا ضيوف كتيرة جدًا، وأنا آسف نيابة عن الشعب المصري، ولكن ده قدركم إنكم في أفضل مكان".
وأضاف الإعلامي،: "كتر خير محافظة الإسكندرية والأهالي إنهم استحملونا، بنشكركم ونعتذرلكم".
كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "مقوماتها هايلة، والرئيس السيسي يعتبرها حلمه الشخصي".
وتابع "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "أنا مشفق جدًا على أهل الإسكندرية، لأنهم استحملوا ضيوف كتيرة جدًا، وأنا آسف نيابة عن الشعب المصري، ولكن ده قدركم إنكم في أفضل مكان".
وأضاف الإعلامي،: "كتر خير محافظة الإسكندرية والأهالي إنهم استحملونا، بنشكركم ونعتذرلكم".
كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "مقوماتها هايلة، والرئيس السيسي يعتبرها حلمه الشخصي".
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