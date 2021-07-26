تامر أمين يعتذر لأهالي الإسكندرية: "أنا آسف نيابة عن الشعب" (فيديو)









قال الإعلامي تامر أمين، إن عدد كبير من المصطافين هذا العام في الإسكندرية والساحل الشمالي خاصة في عيد الأضحى، قائلًا: "مصر كانت موجودة في الإسكندرية والساحل الشمالي خلال عيد الأضحى، والغالبية العظمى كانت في مدينة الإسكندرية".وتابع "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "أنا مشفق جدًا على أهل الإسكندرية، لأنهم استحملوا ضيوف كتيرة جدًا، وأنا آسف نيابة عن الشعب المصري، ولكن ده قدركم إنكم في أفضل مكان".وأضاف الإعلامي،: "كتر خير محافظة الإسكندرية والأهالي إنهم استحملونا، بنشكركم ونعتذرلكم".كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "مقوماتها هايلة، والرئيس السيسي يعتبرها حلمه الشخصي".