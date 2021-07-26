Advertisements

تامر أمين يعتذر لأهالي الإسكندرية: "أنا آسف نيابة عن الشعب" (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال الإعلامي تامر أمين، إن عدد كبير من المصطافين هذا العام في الإسكندرية والساحل الشمالي خاصة في عيد الأضحى، قائلًا: "مصر كانت موجودة في الإسكندرية والساحل الشمالي خلال عيد الأضحى، والغالبية العظمى كانت في مدينة الإسكندرية".

وتابع "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "أنا مشفق جدًا على أهل الإسكندرية، لأنهم استحملوا ضيوف كتيرة جدًا، وأنا آسف نيابة عن الشعب المصري، ولكن ده قدركم إنكم في أفضل مكان".

وأضاف الإعلامي،: "كتر خير محافظة الإسكندرية والأهالي إنهم استحملونا، بنشكركم ونعتذرلكم".

كما أشاد بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: "مقوماتها هايلة، والرئيس السيسي يعتبرها حلمه الشخصي".


أخبار تهمك

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

انتهاء أزمة نيمار وبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ أقل من ساعتين

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 5 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

09:30 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان