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ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة أستراليا في الجولة الأخيرة

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب استراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك يوم الأربعاء المقبل.

         

وتقام مباراة مصر واستراليا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأربعاء، الموافق 28 يوليو الجاري، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

 

كما يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء، في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

 

وإليكم ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثالثة:

 

-        إسبانيا 4 نقاط

-        الأرجنتين 3 نقاط

-        استراليا 3 نقاط

-        مصر 1 نقطة

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