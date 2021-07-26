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لميس الحديدي: إخوان تونس انشغلوا بالتكويش السياسي عن حل أزمات الشعب

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:03 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس التونسي قيس بن سعيد حاول مرارًا وتكرارًا إنذار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، بأنه في حال عدم تجاوز الازمة قد يستخدم صلاحياته التي كفلها الدستور، لكن "الغنوشي" شأنه شأن كافة الاخوان لا يتخليوا أن أحدًا سيقف في وجههم.

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية " ON"، مساء الإثنين،: "بعد صراع دامي مع القوى الظلامية، انتهى الاخوان في تونس الذين يحكمون البلاد تحت شعار "الديموقراطية".

ولفتت إلى أن نظام الحكم في تونس، يعتمد على الخلط بين الحكم الرئاسي والبرلماني، ولذا خرج التونسيون غاضبون، يطالبون بتعديل الدستور، لكي يكون الحكم في يد سلطة واحدة، إما الرئيس أو البرلمان، لكن فكرة هذا التنازع أدى إلى ما آلت إليه الاوضاع الآن.

وأضافت: "الاخوان بيجوا في الاول يقولوا إحنا جايين نشارك، وبعدين يبدأوا في فكرة "المغالبة" والتكويش، فحكومة المشيشي في تونس التي أقيلت بدات كحكومة كفاءات، ولكن إنتهى بها الامر إلى حكومة سياسية بحزام برلماني، الاخوان في تونس أهتموا بالاخونة والتكويش السياسي، وتركوا الازمات الاقتصادية وازمة كورونا مقابل " التكويش السياسي.


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