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في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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يواصل كل من لاعبي الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس والمدافعين الفرنسي رافائيل فاران والنمساوي ديفيد ألابا والجناح والويلزي غاريث بيل، الاستعدادات من أجل المشاركة في تحضيرات الموسم الجديد مع ريال مدريد.

ولم يسافر الخماسي المذكور مع "الملكي" إلى إسكتلندا، من أجل المشاركة في مباراة رينجرز، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل واحد، في أول لقاء يقوده الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تولى القيادة الفنية بدلا من الفرنسي زين الدين زيدان بنهاية الموسم الماضي.

وواصل نجوم ريال مدريد الاستعدادات بتدريبات منفردة خفيفة، انقسمت بين العمل في صالة الألعاب الرياضية وإجراء بعد التدريبات على أرض الملعب بالكرة وبدونها، ذلك تمهيداً لانضمامهم للتدريبات الجماعية لدى العودة من العطلات التي حصلوا عليها، بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم في منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعلى صعيد آخر يواصل المهاجم الدومينيكاني، ماريانو دياز، التعافي من إصابة عضلية يعاني منها مؤخرا، من المقرر أن يعود للتدريبات الجماعية قريبا، بعد أن غاب هو الآخر عن أول مباراة ودية لفريق في تحضيرات الموسم الجديد.

وحصل الفريق الذي شارك في مباراة رينجرز على راحة اليوم الإثنين، من أجل العودة للتدريبات غدا ومواصلة الاستعدادات للمباريات المقبلة، والتي قد يبدأ فيها أنشيلوتي الدفع بنجومه الأساسيين لعدة دقائق، من أجل استعادة اللياقة على أفضل وجه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى النادي "الملكي" لتقديم مستويات أفضل من الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والقاري، خاصة بعد خروجه خالي الوفاض من منافسات الموسم الماضي، والذي اكتفى خلاله باحتلال الوصافة في الدوري المحلي وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشلسي الإنجليزي الذي فاز باللقب.

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