نجم فنزويلا معروض على الزمالك

تلقى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين بضم لاعب الوسط الفنزويلي اديسون كاستيلو لاعب كاراكس الفنزويلي ومنتخب فنزويلا الأول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

كاستيلو معروض على الزمالك

ويجيب كاستيلو اللعب في جميع مراكز خط الوسط المدافع، ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي الذى انتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ورحل عن القلعة البيضاء.

من جانبه تحدث وكيل اللاعبين الجزائري احسن عثامنية مع مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب حول إمكانيات ضم اللاعب الذي انتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

وخاض نجم فنزويلا آخر مباراة مع فريقه يوم 15 يوليو الجارى قبل انتهاء الموسم فى فينزويلا، ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو صفقة مجانية حال أراد مسؤولو القلعة البيضاء ضمه.