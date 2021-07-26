Advertisements

نجم فنزويلا معروض على الزمالك

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
على خلاف
Advertisements

تلقى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين بضم لاعب الوسط الفنزويلي اديسون كاستيلو لاعب كاراكس الفنزويلي ومنتخب فنزويلا الأول، في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

كاستيلو معروض على الزمالك

 

ويجيب كاستيلو اللعب في جميع مراكز خط الوسط المدافع، ليكون بديلا للتونسي فرجاني ساسي الذى انتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ورحل عن القلعة البيضاء.

 

من جانبه تحدث وكيل اللاعبين الجزائري احسن عثامنية مع مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب حول إمكانيات ضم اللاعب الذي انتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

 

وخاض نجم فنزويلا آخر مباراة مع فريقه يوم 15 يوليو الجارى قبل انتهاء الموسم فى فينزويلا، ويبلغ من العمر 27 عاما، وهو صفقة مجانية حال أراد مسؤولو القلعة البيضاء ضمه.

أخبار تهمك

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 10 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

10:02 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان