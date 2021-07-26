Advertisements

رونالدو ينتظم في تدريبات يوفنتوس

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

يواصل فريق يوفنتوس تدريباته إستعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق يوم السبت على نظيره تشيزينا بنتيجة 3-1.

 

 

ووفقاً للموقع الرسمي للسيدة العجوز في التدريبات اليوم شهدت عودة كريستيانو رونالدو، ماتياس دي ليخت، ديجان كولوسيفسكي، أدريان رابيو، آرون رامزي.

 

 

وبدأت التدريبات اليوم بجزء من العمل الرياضي، تلاه جزء تقني يركز على حيازة الكرة وتطوير المناورة الهجومية.

 

 

وأشار النادي بأنه سيتم تقديم المدرب ماسيميليانو أليجري أمام وسائل الإعلام، ثم سيخرج أليجري في مؤتمر صحفي للحديث عن عودته من جديد للسيدة العجوز.

 

 

وكان هناك شكوك حول مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، علماً أن عقده ينتهي في 2022، ولكن النادي أكد مؤخراً بأن اللاعب سيبقى الموسم المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 4 ساعات

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم

منذ ساعة و 17 دقيقة

صفقة ذهبية.. تعرف على اللاعب الذي طلب موسيماني ضمه للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 10 ساعة

نجم فنزويلا معروض على الزمالك

منذ ساعة الا ربع

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 7 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

10:02 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان