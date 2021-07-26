رونالدو ينتظم في تدريبات يوفنتوس

يواصل فريق يوفنتوس تدريباته إستعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق يوم السبت على نظيره تشيزينا بنتيجة 3-1.

ووفقاً للموقع الرسمي للسيدة العجوز في التدريبات اليوم شهدت عودة كريستيانو رونالدو، ماتياس دي ليخت، ديجان كولوسيفسكي، أدريان رابيو، آرون رامزي.

وبدأت التدريبات اليوم بجزء من العمل الرياضي، تلاه جزء تقني يركز على حيازة الكرة وتطوير المناورة الهجومية.

وأشار النادي بأنه سيتم تقديم المدرب ماسيميليانو أليجري أمام وسائل الإعلام، ثم سيخرج أليجري في مؤتمر صحفي للحديث عن عودته من جديد للسيدة العجوز.

وكان هناك شكوك حول مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، علماً أن عقده ينتهي في 2022، ولكن النادي أكد مؤخراً بأن اللاعب سيبقى الموسم المقبل.