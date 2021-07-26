"ترجعي تنوري الدنيا كلها".. بهذه الطريقة شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعوا لها بالشفاء



نشر وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".



علق "عبدالعزيز" علي الصورة قائلًا:"ربنا يقومك بألف سلامه وترجعي تنوري الدنيا كلها".



والجدير بالذكر ان آخر أعمال "ياسمين"كان بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.