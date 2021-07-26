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لبنان: معدل سعر صرف العملة المحلية بلغ 14400 ليرة للدولار

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
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أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة, أن حجم التداول على منصة صيرفة الحكومية الرسمية مليونان دولار أمريكي اليوم بمعدل سعر صرف بلغ 14400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة الخاصة المسجلة على المنصة.

ويعد معدل سعر الصرف هو المتوسط بين صرف الليرة رسميا على المنصة بقيمة 12 ألف ليرة للدولار الواحد وبين سعر صرف الصرافه الخاصة.

وأكد المصرف أنه تم اعتماد الخامسة عصرا من كل يوم عمل موعدا لإقفال المنصة وإصدار بيان حول حجم التداول ومعدل سعر الصرف.

ودعا مصرف لبنان المركزي المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وكان سعر الصرف في السوق الموازية قد وصل صباح لما دون ال`16500 ليرة للدولار الواحد قبل أن تفقد الليرة جزء من مكتسباتها أمام الدولار مساء.

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