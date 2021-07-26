مصرع وإصابة شخصان إثر انقلاب سيارة بالعياط

لقي شاب مصرعه وأصيب سائق إثر انقلاب سيارة بإحدى الترع بمركز العياط، جنوب الجيزة، مساء اليوم الاثنين، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة ومصاب بنطاق مركز العياط.



وبالفحص المبدئي والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة سوزوكي فان بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، وانحرافها عن نهر الطريق ومن ثم انقلابها بإحدى الترع، ما أسفر عن مصرع محمد أحمد حسنين 25 سنة، وإصابة السائق.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

