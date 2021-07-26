باحث يكشف أسرار "الصفويين" ببحث ينال به درجة الدكتوراة (صور)

كشف الباحث محمود عبد الله عطية عدد من الحقائق الأثرية المتعلقة بالعصر الصفوي عن طريق الاستدلال الأثري من خلال المسكوكات "العملات المعدنية"، وذلك عبر بحث قدمه لنيل درجة الدكتوراة من كلية الآداب جامعة حلوان بعنوان "نقود أصفهان منذ العصر الصفوي وحتي نهاية العصر القاجاري، دراسة أثارية حضارية "907-1344ه‍/1501-1925م".





وناقش الباحث مناقشة علنيه لجنة مكونة من الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو طاحون أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس قسم الآثار سابقا بالكلية "مشرفا ومقررا"، والأستاذ الدكتور أحمد السيد الصاوي أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة "مشرفا"، والدكتور رمضان صلاح الدين أبو زيد أستاذ الآثار والمسكوكات الإسلامية المساعد بكلية الآداب جامعة طنطا"مناقشا"، والدكتور إيمان محمود عرفة أستاذ الآثار والمسكوكات الإسلامية المساعد بكلية الآثار بجامعة القاهرة "مناقشا".





وأشادت اللجنة بالجهد الذي قام به الباحث في رسالته، خاصة أنه تناول موضوعا كبيرًا وممتد زمنيًا وجغرافيًا، كما أنه حرص علي تنويع مصادره التي استند إليها في عمله وبحثه العلمي، كذلك كتالوج الصور والأشكال التي قام بها الباحث، وتفريغ عدد كبير من العملات مما أدى لإثراء الدراسة.



