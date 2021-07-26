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عاجل.. أول تعليق لرئيس الوزراء التونسي بعد عزله

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلن هشام المشيشي، رئيس الوزراء التونسي المعزول، أنه مستعد لتسليم السلطة لمن سيختاره الرئيس قيس سعيد، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتابع "المشيشي"،: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرًا معطلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا".

وكان أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة بمحافظة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم في تونس، راشد الغنوشي، عن الحكم.

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مصر قيس السعيد حركة الاخوان توني الرئيس التونسي قيس سعيد

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