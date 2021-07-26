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وزير خارجية: ما يحدث في تونس سيكون له تأثيرًا إقليميًا (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علّق السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، على قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقال العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، إن ما يحدث في تونس سيكون له تأثير إقليمي واسع، لافتا إلى أن "قرارات الرئيس قيس سعيد هي حركة تصحيحية للأوضاع، وموقف شجاع يُحسب له".

أضاف: "تلك الحركة التصحيحية سيكون لها أبعاد كثيرة داخلية وخارجية وإقليمية، وعلينا أن نتوقع بعض الانتقادات الخارجية وبعض القلق، تونس كان يُضرب بها المثل في احتواء جميع التيارات المتفرقة، ومثلما كانت التجربة ملهمة للغرب تؤكد لهم الآن أن تواجد مثل هذه الجماعات في الحكم يؤثر على مفاهيم الديمقراطية الحديثة ومدى تطور الدولة كدولة وتأكيد مركزية الحكومة داخل الدولة".

تابع: "قضية الحدود المشتركة مع ليبيا أمر مقلق للغاية، والجنوب التونسي أحد أماكن مد داعش بالإرهابيين، وهذه العوامل مقلقة، ولكن إتخاذ مثل هذه القرارات يؤكد أن الرئيس يتمكن من أدوات الحكم داخل بلاده".

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مصر قرارات الرئيس قيس سعيد تونس الغنوشي

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