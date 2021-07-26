برسالة مؤثرة.. هنا شيحة تحيي ذكرى وفاة محمد خان

أحيت الفنانة هنا شيحة ذكرى وفاة المخرج محمد خان، وذلك من خلال صورة جمعتها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "شيحة" قائله: "وحشتني قوي فاكرة لما احمد شوقي طلب مني اكتب عن خان عند وفاته الكلام طلع من قلبي علي الورق من غير تفكير.. وهكذا كان.. ومازال حيا في قلبي كل الكلام والمحادثات والنقاشات والحب والاحترام الكبير والخصوصية ❤️😘❤️اشعر بالفخر لأَنِّي عملت مع المخرج الكبير "محمد خان"اشعر بالتفرد لأَنِّي من بطلات افلامه..اشعر بالخصوصية لأَنِّه كان صديقي..اشعر بالانتماء لفن من نوع خاص ومدرسة فنية لمخرج مقاتل من اجل رؤيته وإبداعه ضد كل اعتداء..محمد خان يكفي ان تقول الاسم فتشعر بالفخر..انا عملت فيلم معاه.. وهذا وسام أضعه علي صدري بكل شرف..

ان يراني بطلة فيلمه ويؤمن بي.. هذا وحده وسام..



محمد خان كل من عرف خان يشعر بانه له مكان خاص وخصوصية ليس لأحد مثلها في قلبه وروحه..

تشعر انك مميز جدا وليس مثلك احد..دائما هناك وقت لك كأنك صديقه المفضل.الخبر كالصاعقة.. خان ؟؟؟!!!!!عدم تصديق وذهول ورجفة وغصه في القلب. قبضه في الروح.. وتسارع في الصور والذكريات والضحكة الطفولية الرنانة التي تملاء المكان..".



وتابعت هنا شيحة قائله: "رفعت هاتفي لاتصل بك ما ان سمعت الخبر.. لم ترد.. اتصلت مرة اخري لم ترد.. لم ترد يا خان

قلبي غاص في صدري.. لا اريد ان اصدق..احنا لسه مخلصناش ال٦ أفلام.. انت وعدتني..تقيله قوي عليا.. انك تروح..لِسَّه شويه يا خان..اعرف ان الموت هو باب اخر ومرحلة اخري ولكن لم أكن مستعدة للرحيل..

لا احد كان.. صدمه جماعية برحيلك المفاجيء ولكنك دوما تحب المفاجآت".

