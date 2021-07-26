لحظة إلقاء إخواني تونسي لمواطن من فوق مقر النهضة (فيديو)





عرضت الاعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو لاحد أنصار حركة النهضة بتونس والذي أظهر قيام الاخير بإلقاء أحد المعارضين من المتظاهرين من فوق سطح أحد المباني الخاصة بمقر حزب حركة " النهضة "وتابعت "الحديدي"، خلال تقديها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، قائلة: " المشاهد متشابهة بما حدث في مصر فإستخدام العنف لغة واحدة مشتركة بين الاخوان في كل مكان وإن إختلفت التفاصيل بين مصر وتونس "وأضافت: " مشهد تونس ذكرنا بنفس المشهد في الاسكندرية عام 2013..المشهدين زي بعض تذكروهم فالذكرى تنفع.. لازم نتذكر هذه الاشياء نفس الطريقة والفكرة مافيش تغيير ولا تطوير ".