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لحظة إلقاء إخواني تونسي لمواطن من فوق مقر النهضة (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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عرضت الاعلامية لميس الحديدي، مقطع فيديو لاحد أنصار حركة النهضة بتونس والذي أظهر قيام الاخير بإلقاء أحد المعارضين من المتظاهرين من فوق سطح أحد المباني الخاصة بمقر حزب حركة " النهضة "

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، قائلة: " المشاهد متشابهة بما حدث في مصر فإستخدام العنف لغة واحدة مشتركة بين الاخوان في كل مكان وإن إختلفت التفاصيل بين مصر وتونس "



وأضافت: " مشهد تونس ذكرنا بنفس المشهد في الاسكندرية عام 2013..المشهدين زي بعض تذكروهم فالذكرى تنفع.. لازم نتذكر هذه الاشياء نفس الطريقة والفكرة مافيش تغيير ولا تطوير ".

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مقر النهضة مصر تونس النهضة اﻻخوان

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