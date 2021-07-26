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فتاة: "اليوتيوبر أحمد حسن.. تحرش بي وقالي جسمك أبيض من حياتي" (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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روت فتاة واقعة تحرش تعرضت لها، وقالت إن بطلها هو اليوتيوبر المعروف "أحمد حسن"، حيث كتب عبر حسابه "منشور" يطلب فيه موديل تظهر معه في أحد الأفلام القصيرة، وعمرها ما بين 20 إلى 35 سنة.

وأوضحت الفتاة أنها راسلته فطلب منها أن ترسل له صورها، فأرسلت له بعض الصور، ولكنها فوجئت به يقول لها: "انتي جسمك أبيض من حياتي"، وطلب منها صور شخصية، وأن تحضر إلى الفيلا التي يسكن بها، موضحة: "قالي هتتبسطي، وهنلعب عريس وعروسة".

وأشارت إلى أن هذا الأمر أثر عليها نفسيًا حيث أنها سيدة متزوجة، محذرة الفتيات من مجال "السوشيال ميديا"، لأنه "ممكن يضيع بنات كتير، وأي حد من المشاهير يستغل الفرصة ويوقعها في الغلط، وبعدين فركش".

وعرضت الفتاة بعض المحادثات المنسوبة إلى اليوتيوبر الشهير، وقالت إنها محادثات جرت بينهما.

ووجهت رسالة إلى "زينب" زوجة أحمد حسن، وقالت لها: "أنتي مالكيش ذنب، وحافظي على جوزك".

وشددت على أن الفيديو ليس للتشهير ولكن للتحذير، لتحذير أي فتاة من الإعلانات التي ينشرها أحمد حسن، مؤكدة أنها لديها ما يثبت ذلك وسوف تتقدم ببلاغ ضده.

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يوتيوبر حوادث بوابة الفجر الفجر احمد حسن

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