اللجنة الأوليمبية: أبطال الألعاب الفردية قادرون على المزيد (فيديو)

طمأن المهندس شريف العريان، الأمين العام لـ اللجنة الأوليمبية المصرية، الشعب المصري على البعثة المصرية المتواجدة في طوكيو.



وقال "العريان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إن أبطال مصر في التايكوندو حققوا نتائج مميزة خلال منافسات اليوم وحصلوا على الميدالية البرونزية.



وأكد أن ما حققه الأبطال المصريين دافع قوي لتحقيق المزيد من الألقاب خلال الأولمبياد المقبلة 2024، متابعًا: "أبطالنا المصريين في الألعاب الفردية قادرين على تحقيق المزيد من الألقاب خلال منافسات البطولة".



وكشف عن أن غدًا أبطال مصر على موعد مع المنافسة على ماديليات الجودو، ويتنافسون في السباحة ليلًا.

