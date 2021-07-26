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عن الوضع التونسي أديب مندهشًا: "مال مصر باللي بيحصل هناك"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الأحداث التي تشهدها دولة تونس منذ الأمس، متسائلا: "أخبار الدولة إيه، هل النهاردة زي امبارح، هل تونس السنة اللي فاتت زي السنة اللي فاتت، كيف يسير حال الدولة التونسية".
 
وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن ما حدث في تونس على مدار اليومين السابقين ينقلها إلى وضع الدولة المأزمومة وقد يتطور الوضع إلى مصير اللا دولة، معلقا: "ربنا ما يوصلهم لكده.. تونس دولة كبيرة".

وأضاف متسائلا: "من الذي يحكم تونس اليوم؟ متابعا: "لازم نعرف نعمة الدولة.. الدولة نعمة"، لافتا إلى أن أي خلل في تونس قد يؤدي إلى حدوث امور غريبة في الشوارع، واصفا الموقف الدولي تجاه الوضع في تونس بـ "المايع".

وقال أن تونس في مفترق طرق، وقوة الرئيس التونسي تأتي من المادة 80 في الدستور، مضيفا أن تونس حتى تقف على قدميها مرة أخرى فإنها تحتاج لسنوات.

وتابع، "مرسى والإخوان لما حكموا مصر ومشيوا بعد سنة قالوا إحنا ماخدناش فرصة.. ولكن الإخوان في تونس يشاركون في الحكم منذ 2014، فما الانجاز الذي حدث في تونس"، حيث تتعرض تونس لأزمة اقتصادية طاحنة"، مستطرد، "نشاهد سقوط النصب التذكاري الأخير للإخوان".

وتساءل، "ما علاقة الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يحدث في تونس"، مضيفا: "إيه علاقتنا باللي بيحصل في تونس.. مال عبدالفتاح السيسي بتونس، نحن نريد لكم السلام والأمان"، مضيفا: "هما الإخوان كده مصنع شماعات.

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الكلمات المفتاحية

مصر عمرو الأديب تونس السيسي

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