في ذكرى التأميم.. كيف تحول أثير الإذاعة المصرية إلى ساحة نضال ضد العدوان الثلاثي



يحتفل المصريين اليوم بذكرى تأميم قناة السويس، لتكون إدارة المجرى الملاحي الأهم في العالم من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، إلى الأيدي المصرية.



كان أثير الإذاعة المصرية قد تحول إلى ساحة من ساحات النضال ضد العدوان الثلاثي، فإلى جانب صوت أحمد سعيد، المذيع الشهير بإذاعة صوت العرب الذي كان أقصى على الأعداء من الصواريخ والقنابل.



غنت المجموعة من كلمات الشاعر المتصوف عبد الله شمس الدين، وألحان موسيقار الشعب محمود الشريف "الله أكبر فوق كيد المعتدي..والله للمظلوم خير مؤيد..أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي..بلدي ونور الحق يسطع في يدي..قولوا معي..قولوا معي..الله أكبر..مصر فوق المعتدي".



لم تكتف الإذاعة بما قدمته من أغنيات، بل كانت الصور الغنائية حاضرة أيضًا، وهذه الصور عبارة عن تابلوهات غنائية ودرامية لا تزيد مدتها عن ساعة.



من أشهر تلك الصور التي تناولت قناة السويس "قصة القنال" كلمات مرسي جميل عزيز وألحان أحمد صدقي، ومن غناء محمد قنديل، وسيد إسماعيل، وحورية حسن،وعصمت عبد العليم.



كما غنى المطرب محمد عبد المطلب، من كلمات صلاح جاهين، وألحان محمود الشريف، "يا سايق الغليون"، والتي يقول فيها:" يا سايق الغليون عدي القنال عدي.. خد مننا وإدي.. ده اللي فحت بحر القنال جدي.. دي أرضنا وأرضنا لينا.. ضرب الرصاص للي يعادينا".



أما عن المطرب عبد العزيز محمود، وهو من أصل بورسعيدي ألهبت حماسه معركة القنال، فلفت الأنظار إلى دور نساء بور سعيد فى معركة الكرامة.



و تقول كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر البورسعيدى حسن حاحا، ولحنها عبد العزيز محمود، "ست البنات البورسعيدية.. على القنال قاعدة ومستنية.. تهدي المحبة لكل مركب جايه.. وعرايس البحر الجميل يا عينيا.. تملا كفوفك خير مالوش عدية.. تحكيلي يوم ما عملوا عليكي مؤامرة.. انتي وأخوكي البورسعيدي الحر.. لما هزمتوا الغدر والهمجية.. ست البنات احنا صبرنا ونولنا.. وراح عزولنا وخدنا منه كنالنا.. ولا فيش بقى غير الهنا على بالنا".







