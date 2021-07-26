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التموين: صرف 92% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو حتى الآن

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي توافر كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم بمنافذ الصرف.

وأشار المصيلحي، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن نسب صرف مقررات السلع التموينية لشهر يوليو بلغت حتى الآن 92%، مؤكدا أنه تم التشديد على شركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين للقابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم بجودة عالية، واستمرار صرف الاستعاضات لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لتلبية احتياجات المواطنين مع السلع الغذائية.

من جانبهما، أكد رئيسا شركتي الجملة العامة والمصرية على توافر كل احتياجات منافذ الصرف بمخازن الشركتين التي يصل عددها إلى 1500 مخزن موزعين بمراكز وأحياء ومدن المحافظات، موضحين أنهما شددا على أمناء المخازن تسهيل صرف الاستعاضات لأصحاب المنافذ، مؤكدين أنه تم الاستعداد جيدا لصرف الاستعاضات للشهر القادم لمنافذ التوزيع لصرفها للمواطنين على بطاقات الدعم.

وأوضح معاون الوزير والمتحدث الرسمي أحمد كمال أنه يتم يوميا متابعة نسب صرف السلع التموينية، كما تم توجيه مديريات التموين بمتابعة عمليات صرف السلع التموينية للمواطنين والتأكد من جودتها أيضا.

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