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عكاشة: الرئيس التونسي لديه إرادة لخلق بيئة سياسية أفضل (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علّق العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات السياسية، على قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقال عكاشة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، إن "الرأي العام التونسي مرّ بحالة إحباط غير مسبوقة الفترة الأخيرة، حالة انسداد في الأفق كانت موجودة تماما، وكان الجميع يرى أن هناك مأزقا ممتدا، والرئيس حاول منذ تسلمه السلطة بشكل هادئ أن يحل هذا الانسداد، ولكنه الحقيقة فشل بشكل كبير بفعل الأطراف الأخرى".

أضاف: "كُرة الأزمات ظلت تكبر في تونس منذ موجة كورونا الأولى، وأعتبر الموجة الثانية هي القشة التي قسمت ظهر البعير، وعليه كان هناك تحرك رئاسي طارق واستثنائي، خاصة وأن هناك حالة اقتصادية خانقة للغاية، وانتشار كبير للبطالة في شتى الولايات، أظن أن الرئيس قيس سيقوم بتعديل الأوضاع السياسية وسيستكمل الطريق وهو لديه إرادة حقيقية لفعل ذلك وخلق بيئة سياسية أفضل".

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مصر قرارات تونس قرارات الرئيس قيس سعيد قرارات الرئيس التونسي تونس

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