مصور أولمبياد طوكيو يكشف كواليس فوز هداية وسيف بـ"البرونزية"

قال أيمن عارف، المصور المصري فى "أولمبياد طوكيو"، إنه يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الرياضيين، بسبب الاجراءات الاحترازية الصارمة التي تطبق، في أولمبياد طوكيو 2020.



وتحدث أيمن عارف، عن كواليس فوز هداية ملاك وسيف عيسيى بالبرونزية، عبر برنامج برنامج "in Box""، على قناة "صدى البلد 2»، والذي يُقدمه مجموعة من شباب المذيعين وهم نوران عطا الله، وأحمد فاروق، ومحمد عامر، وحسام المراغي، ونورا سامي، ورحمة بحري.



وأكمل:" لقد كنت أتمنى السفر لتغطية الأولمبياد، طوال فترة عملي التي بلغت 10 سنوات، حاولت خلالها السفر، ولم أكن أنجح حتى نجحت في هذه الدورة وحصلت على الموافقات اللازمة للسفر ".



وأضاف:" التنظيم جيد جدا، ولكن الإجراءات في اليابان معقدة للغاية، ولا نستطيع التقرب من اللاعبين إلا وقت المباريات فقط".



وتابع:" مصر قدمت مباريات جيدة فى كرة القدم، ولكن صادفنا سوء توفيق، وواثق من قدرة لاعبينا على الفوز بلقاء استراليا".

