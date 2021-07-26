Advertisements

مصور أولمبياد طوكيو يكشف كواليس فوز هداية وسيف بـ"البرونزية"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال أيمن عارف، المصور المصري فى "أولمبياد طوكيو"، إنه يواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع الرياضيين، بسبب الاجراءات الاحترازية الصارمة التي تطبق، في أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث أيمن عارف، عن كواليس فوز هداية ملاك وسيف عيسيى بالبرونزية، عبر برنامج برنامج "in Box""، على قناة "صدى البلد 2»، والذي يُقدمه مجموعة من شباب المذيعين وهم نوران عطا الله، وأحمد فاروق، ومحمد عامر، وحسام المراغي، ونورا سامي، ورحمة بحري.

وأكمل:" لقد كنت أتمنى السفر لتغطية الأولمبياد، طوال فترة عملي التي بلغت 10 سنوات، حاولت خلالها السفر، ولم أكن أنجح حتى نجحت في هذه الدورة وحصلت على الموافقات اللازمة للسفر ".

وأضاف:" التنظيم جيد جدا، ولكن الإجراءات في اليابان معقدة للغاية، ولا نستطيع التقرب من اللاعبين إلا وقت المباريات فقط".

وتابع:" مصر قدمت مباريات جيدة فى كرة القدم، ولكن صادفنا سوء توفيق، وواثق من قدرة لاعبينا على الفوز بلقاء استراليا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هداية وسيف مصر كره القدم طوكيو اﻷولمبياد

أخبار تهمك

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ ساعتين

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

لوكاكو ينتظم في تدريبات إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نادي الأبطال.. مجلس الصيد يهنئ هداية وسيف عيسى بعد إنجاز برونزيتي أولمبياد طوكيو

وزير الرياضة يهنيء هداية ملاك وسيف عيسي بالفوز ببرونزيتين التايكوندو بأولمبياد طوكيو

حققا إنجازا كبيرا .. "رياضة النواب" تهنئ هداية ملاك وسيف عيسي

رئيس "رياضة النواب" يهنئ هداية ملاك وسيف عيسي بالفوز في أولمبياد طوكيو

شاهد لحظة فوز هداية ملاك بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو

أمير كرارة يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى لفوزهم بالبرونزية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

10:02 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان