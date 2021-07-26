Advertisements

"فساد ومعاناة بسبب الأخوان".. ماذا يحدث في تونس ؟

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
أحمد أبو المجد
Advertisements
يراقب العالم تطورات الأحداث التونسية التي بدأت منذ أمس الأحد، وشارك بها الآلاف من الشعب التونسي، لتأتي بعدها قرارات فاجأت الجميع من الرئيس قيس سعيد،الذي عبر عن رغبته بتعديل النظام السياسي إلى رئاسي، فبدأت بحل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة "المشيشي " من منصبه واستحواذه على السلطة التنفيذية، لتظهر تحركات "النهضة الإسلامية" الرافضة لذلك، والتي تستحوذ على أغلبية البرلمان، واستند الرئيس سعيد إلى مضمون الفصل 80 من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة.


غضب شعبي كبير في تونس

سادت حالة من الغضب الشعبي في شوارع تونس خلال الاحتفال بالذكرى 64 لعيد الجمهورية، بسبب تردي الأوضاع الصحية وسوء الأدارة خلال أزمة كورونا التي نتج عنها مستشفيات مكتظة ومتداعية ونقص الاكسجين المستمر، بجانب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي وصلت لـ نسبة انكماش 8% للمرة الأولي منذ نصف القرن الماضي، وطالب المتظاهريين بحل البرلمان وهاجموا مقر حركة "النهضة" الأخواني الذي اعتبروه هو سبب لكل الفساد الذي يحدث في البلد. 


رد فعل الشعب التونسي بعد قرارات الرئيس قيس سعيد

خرج الألاف من الشعب التونسي احتفالا وترحيبًا بقرارات الرئيس التونسي، التي رأها البعض نجاه لتونس من ظلام الإخوان بعد معاناة من حكم حركة النهضة الأسلامية، وتفشي الفساد و انهيار الاقتصاد 
 
ما هي المادة 80 من دستور تونس التي استند علبها قيس سعيد

لجئ الرئيس التونسي للمادة 80 من الدستور التونسي، والتي تنص على أمكانية اتخاذ رئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية.


رد حركة "النهضة" الأخواني على قرارات الرئيس 

ليطلب راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الأخواني، أنصاره بالنزول إلى الشارع والاعتصام أمام البرلمان التونسي، بعد منع دخوله إلى المبنى بعد تجميد قيس سعيد أعمال المجلس، لتقع مناوشات وصلت إلى القاء الحجارة بين انصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس التونسي أمام البرلمان
.

خلافات الرئيس التونسي وحركة النهضة الإخوانية 


اشتدت الخلافات بين الرئيس التونسي وبين حركة النهضة الإسلامية، بعد أن استخدمت الحركة قوتها في البرلمان خلال يوليو الماضي، لسحب الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ، ليتجبره على تقديم استقالته.

لتبدأ بعد ذلك محاولات لتقليص صلاحيات الرئيس قيس سعيد من "حركة النهضة الأسلامية"، ليتهم الرئيس التونسي "الحركة" بحماية الفساد وإنشاء "لوبيات" لتعطيل ملفات قضائية 
 
  
الرئيس التونسي يوجه رسائل طمأنة لشعبه

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، خلال لقاء مع رؤساء المنظمات الوطنية، أنه سيتحمل المسؤولية كاملة من أجل الشعب التونسي، موضحًا أنه حذر أكثر من مرة ولم يكن هناك قبول وأن هناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل، وأكد على أنه لن يسمح بالانزلاق إلى مربع الديكتاتورية في تونس.

وطالب قيس سعيد الجميع بضبط النفس والهدوء، وحول الجدل الدائر عن دستورية قراراته الأخيرة قال: "هناك لصوص يحتمون بالنصوص.. قراراتي كانت تطبيقا لنص الدستور وليست انقلابا.. الانقلاب يكون بالخروج عن الشرعية وأنا لجأت للدستور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيس سعيد قرارات تونس قرارات الرئيس قيس سعيد قرارات الرئيس التونسي شوارع تونس حركة الاخوان الرئيس التونسي قيس سعيد

أخبار تهمك

لوكاكو ينتظم في تدريبات إنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 9 ساعات

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موعد الإعلان عن أولى صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ ساعتين

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حركة "النهضة" التونسية تهنئ قيس سعيد على فوزه بالرئاسة

كيف مهدت جلسة محاسبة الغنوشي لعزله.. نواب تونسيون يجيبون

مصير إخوان تونس بعد تشكيل حكومة المشيشي وتصريحات قيس سعيد

تظاهرات في شارع بورقيبة تطالب برحيل إخوان تونس

تونس تحتفل بذكرى الاستقلال وسط انقسامات ومبادرة للحواو محتملة

موسي تتعهد بمواصلة التصدي لمساعي "أخونة تونس"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:46 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

10:02 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان