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أحمد موسى يكشف نفاق توكل كرمان.. "قيس سعيد من مناضل إلى خائن" (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن توكل كرمان كتبت في 2019 على توتير تهنئ الرئيس قيس سيعد ووصفته بالمناضل، لكن اليوم تكتب أن «قيس سعيد مجرد انقلابي خان ناخبيه وما حدث في تونس مجرد ثورة مضادة تنضم إلى مجموعة الثورات المضادة»، مضيفا أن النفاق أصل في جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، أن قناة الجزيرة التي كانت تصف قيس سعيد بعمر بن الخطاب، الآن تقول إنه انقلابي، متسائلا: كيف يمكن للإخوان إقناع الآخرين وهم بهذا التلون والنفاق؟.

وتابع الإعلامي أحمد موسي أن قرة داغي الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كتب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يحرم الاعتداء على العقد الاجتماعي، مضيفا أن الدستور التونسي ينص على اتخاذ الرئيس التدابير التي تتطلبها الحالة الاستثنائية ويعلن هذه التدابير على الشعب، وهو ما فعله الرئيس قيس سعيد.

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