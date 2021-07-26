Advertisements

النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب ملقاه بصندوق قمامة بالسلام

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
كشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة السيد فهد بودي، تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بالقمامة أسفل أحد العقارات بالسلام.

حيث تبين أن الجثة بها أثار خنق، مما يعني وجود شبهة جنائية، ونظرا بتحلل الجثة لم يتمكنوا في البداية من كشف هوية المجني عليه لكن بفحص بلاغات التغيب تمكنا من الوصول إلى أهل المجني عليه وتمكنوا من التعرف عليه وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 35 عاما ومختفي من شهر.

وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل DNA لبيان أن كانت هذه الجثة تعود لهذه الأسرة من عدمه، كما أمرت بضبط وإحضار 5 متهمين مشتبه بهم.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا مفاداه العثور على جثة شاب ملقاة بالقمامة.

وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وبها آثار خنق حول الرقبة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الفجر النيابة العامة العثور على جثة شاب ملقاه بصندوق قمامة السلام

أخبار تهمك

في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم

منذ أقل من ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. معلومات جديدة عن "كائن الهوهوز".. أم لطفلين وأختها كشفتها ومفاجأة عن زوجها

منذ يوم

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعتين

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يدعم عبد الحفيظ بهذه الطريقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تفاصيل عرض العين الإماراتي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 3 ساعات

نقابة الأطباء تفجر مفاجأة عن حالة ياسمين عبد العزيز

منذ يوم

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

"آثار خنق".. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة

"آثار خنق حول الرقبة".. النيابة تستمع لأقوال والد الطفل المقتول بكرداسة

فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في الجيزة

استعجال تقرير الطب الشرعي في العثور على جثة شاب بأبو النمرس

كانت بتخوني.. كشف لغز الجثة المقطوعة نصفين في الإسكندرية (القصة الكاملة)

مكبل الأيدي.. التحقيق في العثور على جثة شاب بالسلام

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:08 م

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

10:02 م

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

08:37 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان