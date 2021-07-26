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أديب عن "هداية وسيف": "لازم يتعمل لهم مهرجان"

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على احراز هداية ملاك وسيف عيسى ميداليتين برونزيتين في لاعبة التايكوندو، "هداية عملت تاريخ.. لازم هداية وسيف عيسى يكونوا هاشتاج".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هداية ملاك فازت على الخامسة على مستوى العالم، معلقا: "كان بيتصرف عليها بالدولار"، مضيفة: "لازم يتعمل ليهم مهرجان.. دول ناس عايزة في ظلم مزدوج لأننا بهتم بكرة القدم، ولإننا معندناش الإمكانيات الكافية".

ووجه التحية إلى اتحاد التايكوندو، مضيفا: "عندهم رسالة للعالم"، مضيفا: "بلاش هري هما اللاعبين لبسين إيه بنطلونات ولا مايوهات.. المهم هداية وسيف حققوا ايه".

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