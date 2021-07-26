في يوم التنازل عن العرش ومغادرة البلاد.. كيف تناولت الأعمال الفنية شخصية الملك فاروق



يمر اليوم ذكرى تنازل الملك فاروق، عن العرش في 26 يوليو 1952، بعد ثورة الضباط الأحرار التي أجبرته على التنازل، ومغادرة مصر برفقة زوجته الملكة ناريمان.



أثارت شخصية الملك فاروق، فضول الكتاب والمخرجين، فسيرته ثرية دراميًا، وهو من أكثر الشخصيات التي قيل أنها تعرضت للظلم وإلصاق التهم والتجاوزات، لدرجة أن هناك بعض الأعمال "شوهت" سيرته.



لم تكن الأعمال الفنية منصفة في التناول الدرامي، إذ صورته على أنه رجل فاسد، زير نساء، متواطئ في جلب أسلحة فاسدة للجيش المصري في حرب فلسطين.



وفي هذا التقرير أبرز الأعمال التي تناولت شخصية الملك فاروق



الملك فاروق



هو العمل الدرامي الأكثر إنصافا لملك حكم مصر لفترة تجاوزت 16 عامًا، فقد ذكرت الكاتبة لميس جابر ما له وما عليه، من خلال سرد سيرته منذ طفولته وحتى نفيه خارج البلاد، وحقق المسلسل نجاحًا مدويًا وقتها، نظرًا للمفاهيم التي تم تصحيحها عن الملك الراحل، وجسد شخصيته الفنان السوري تيم الحسن.



رد قلبي



مسلسل رد قلبي، تطرق للشخصية من خلال إظهاره بأنه زير نساء، وجسد الشخصية الفنان وائل نور، ولم يحقق المسلسل نفس نجاح الفيلم، الذي لم يتطرق لشخصيته.



أم كلثوم



في مسلسل "أم كلثوم" جسد شخصية الملك فاروق، الفنان أحمد سعيد عبدالغني، حيث ظهر في عدد من المشاهد، وهو يمثل فاروق في مرحلة الشباب.



كما ظهر الفنان بسام رجب، وهو يجسد الملك وهو في أواخر حكمه، وضمن أحداث المسلسل ظهرت الشخصية "هامشية" ولم يتطرق الكاتب لتفاصيل خاصة بالملك فاروق، فقد ظهرت فقط علاقته بكوكب الشرق والتي كانت تتسم بالود والمحبة.



ملكة في المنفى



مسلسل ملكة في المنفى، للنجمة نادية الجندي، من أكثر الأعمال التي لمست شخصية الملك فاروق، من خلال تناول سيرة حياة والدته الملكة نازلي، وأظهر المشاكل والخلافات التي نشبت بينهما، وظهرت شخصية فاروق الإنسانية من خلال العمل، وجسد الشخصية الفنان حسام فارس.



امرأة هزت عرش مصر



فيلم امرأة هزت عرش مصر، للنجمة نادية الجندي، تناول قصة حياة الوصيفة ناهد رشدي، التي كانت ذات تأثير واضح في القصر الملكي في عهد "فاروق"، حتى أن الفيلم وضّح وجود قصة حب بينهما، وعلى الرغم من أن الفيلم لم يكن منصفا بشكل كبير للملك فاروق، إلا أنه لم يظهر الشخصية بالشكل الفج الذي ظهرت به في أعمال كثيرة، وجسد شخصية الملك الفنان فاروق الفيشاوي.



أوراق مصرية



مسلسل أوراق مصرية، جسد الفنان أيمن عزب شخصية الملك فاروق، وظهر في المسلسل تواطؤ الملك فاروق في قضية الأسلحة الفاسدة في حرب 48، ليؤكد هذا الرواية التي يتم تداولها عن "فاروق".







