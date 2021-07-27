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"الورم نشط تاني".. زكي فطين عبد الوهاب يصدم الجمهور عن حالته الصحية
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:22 ص
داليا الحسين
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كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تعرضه لعملية سرقة في الشارع في القاهرة، معتبرا أنه موضوع بسيط، معلقا: "أنا مش زعلان خالص وبتريق على الموقف.
وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية "dmc"، أنه تعرض للسرقة في منطقة وسط البلد، معقبا: "حرامية دمهم خفيف".
وحول تطورات حالته الصحية قال إنه خضع لـ 15 جلسة على المخ وحاليًا في مرحلة الخضوع للأشعة على الرئة"، متابعا: "الورم نشط تاني وهعمل مسح ذري على العضم، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية "dmc"، أنه تعرض للسرقة في منطقة وسط البلد، معقبا: "حرامية دمهم خفيف".
وحول تطورات حالته الصحية قال إنه خضع لـ 15 جلسة على المخ وحاليًا في مرحلة الخضوع للأشعة على الرئة"، متابعا: "الورم نشط تاني وهعمل مسح ذري على العضم، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل”.
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