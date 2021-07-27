Advertisements

"الورم نشط تاني".. زكي فطين عبد الوهاب يصدم الجمهور عن حالته الصحية

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، عن تعرضه لعملية سرقة في الشارع في القاهرة، معتبرا أنه موضوع بسيط، معلقا: "أنا مش زعلان خالص وبتريق على الموقف.


وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على فضائية "dmc"، أنه تعرض للسرقة في منطقة وسط البلد، معقبا: "حرامية دمهم خفيف".

وحول تطورات حالته الصحية قال إنه خضع لـ 15 جلسة على المخ وحاليًا في مرحلة الخضوع للأشعة على الرئة"، متابعا: "الورم نشط تاني وهعمل مسح ذري على العضم، وبعدها سوف أذهب لعلاج ألم شديد في البطن، وكل هذا سوف يتحدد خلال الأسبوع المقبل”.

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يفقد راموس أمام إشبيلية

منذ ساعة

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم مودريتش.. ريال مدريد يستعيد 5 نجوم

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يضع خطة للتخلص من نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم فنزويلا معروض على الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ ساعة و 7 دقيقة

رسميًا.. انتهاء الخلاف بين برشلونة ونيمار

منذ حوالي 4 ساعات

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

12:21 ص

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

08:46 م

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

08:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان