شقيق ياسمين عبد العزيز يفجر مفاجأة حول حالتها الصحية

كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تطورات الحالة الصحية لها من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "عبد العزيز" قائلا: "ياسمين كويسه وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى الحمد لله كلها أيام.. اطمنوا".



يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، عانت في الفترة الأخيرة من وعكة صحية، أدت إلى دخولها المستشفى ومكوثها داخل غرفة العناية المركزة لأيام ولكنها خرجت منها عقب استقرار حالتها الصحيو.