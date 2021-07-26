"التجارة العالمية": يتعين على الدول الإفريقية تعزيز قدرتها على إنتاج لقاحات كورونا

قالت مديرة منظمة التجارة العالمية، نجوزو أوكونجو إيويالا، اليوم الإثنين، إنه يتعين على الدول الإفريقية تعزيز قدرتها على إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في القارة والعمل مع شركات الأدوية لضمان توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج التطعيمات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.





وفي حين ينظر إلى التنازل عن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة على أنه وسيلة لتحسين إمدادات لقاحات كوفيد19- لأقل قارات العالم تلقيحا، حذرت أوكونجو- إيويالا من أن حفنة فقط من البلدان الإفريقية لديها القدرة على إنتاج الأدوية المنقذة للحياة.





وقالت إيويالا ، إن "هناك عددا قليلا من البلدان - ربما تونس والمغرب إلى حد ما، والسنغال وجنوب إفريقيا لديها بعض القدرة؛ ولهذا السبب نستورد 99?? من لقاحاتنا".





وأضافت إيويالا في ندوة عبر الإنترنت استضافتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة “إذا حصلنا على الملكية الفكرية اليوم، فلن نتمكن من فعل أي شيء معها لأننا لا نملك القدرة على الاستثمار، وليس لدينا القدرة على التصنيع”.



