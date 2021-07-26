"كان على علاقة بواحدة متجوزة".. مفاجأة في واقعة العثور على جثة شاب ملقاه بصندوق قمامة بالسلام

استمعت النيابة العامة برئاسة السيد فهد بودي إلى أقوال أخت المجني عليه في واقعة العثور على جثة شاب ملقاه بصندوق قمامة بالسلام، حيث أفادت بأن أخيها متغيب من حوالي شهر ويبلغ من العمر 35 عاما ويعمل بشركة أطياب وفي آخر مكالمة بينهما كان مهموما قائلا لهم "ادعولي" منوهة عن أن أخيها كان على علاقة مع سيدة، متزوجة، وعلم زوجها بهذه العلاقة.



وكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة السيد فهد بودي، تفاصيل واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بالقمامة أسفل أحد العقارات بالسلام.



حيث تبين أن الجثة بها أثار خنق، مما يعني وجود شبهة جنائية، ونظرا بتحلل الجثة لم يتمكنوا في البداية من كشف هوية المجني عليه لكن بفحص بلاغات التغيب تمكنا من الوصول إلى أهل المجني عليه وتمكنوا من التعرف عليه وتبين أنه شاب يبلغ من العمر 35 عاما ومختفي من شهر.



وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل DNA لبيان أن كانت هذه الجثة تعود لهذه الأسرة من عدمه، كما أمرت بضبط وإحضار 5 متهمين مشتبه بهم.



كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا مفاداه العثور على جثة شاب ملقاة بالقمامة.



وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر وبها آثار خنق حول الرقبة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.