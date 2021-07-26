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والد ريان بعد حقنه بالعلاج الجيني: الحالة اتحسنت.. و"اللي حصل معجزة" (فيديو)

الإثنين 26/يوليو/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محمد مصباح، والد الطفل ريان الذي تم حقنه بعلاج مرضى ضمور العضلات بطب عين شمس، إن ما حدث مع نجله "معجزة"، لافتا إلى أنه لديه ابنة تبلغ 7 سنوات ومصابة بنفس المرض، وكان قد تم تشخيصها بشكل خاطىء.

وأشار "مصباح"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أنه استطاع تشخيص حالة ريان مبكرا بسبب التجربة التي خاضها مع شقيقته الكبرى وتم علاجها لفترة بشكل خاطىء.

وأضاف أن ريان حالته تحسنت بعد الحقن، كذلك تطورت حركة العضلات بعد بداية العلاج الطبيعي، معلقا: "حالته تغيرت عن الأول وفي نسبة تحسن ولسه في وقت".

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