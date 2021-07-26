89 % ارتفاع في صادرات مصر من الرخام خلال 5 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت خلال الفترة يناير مايو من العام الحالي بنحو 89 بالمائة لتسجل 128 مليون دولار، مقابل 67 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع زيادة الكميات المصدرة لتبلغ 850.95 ألف طن، مقابل 563.61 ألف طن في ذات الفترة من العام الماضي.





وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، اليوم الاثنين، أنه خلال 5 أشهر الأولى من 2021 تم التصدير إلى 100 دولة، منهم 20 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت سيراليون وغينيا وموزامبيق وتايلاند وتنزانيا وليتوانيا ومقدونيا وتايوان وهونج كونج وتنزانيا وليتوانيا ومقدونيا وتايوان ولاتفيا ونيكاراجوا والجابون وساحل العاج وكوسوفو وجيبوتي ومولدوفا، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





وأوضح التقرير، أن 6 دول استحوذت على 61.6 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع تصدرتها ليبيا والتي استحوذت على 20.9 بالمائة من إجمالي الصادرات بقيمة ارتفعت لتبلغ 26.82 مليون دولار مقابل 6.33 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، تلاها في المرتبة الثانية المملكة العربية السعودية مستحوذة على 12.2 بالمائة والتي زادت صادراتها لتبلغ 15.66 مليون دولار، مقابل 8.35 مليون دولار بمعدل زيادة بلغت 87 بالمائة.





وارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت الى الصين الشعبية بنسبة 21 بالمائة لتبلغ 14.31 مليون دولار مقابل 11.87 مليون دولار، كما حققت الصادرات زيادة بنحو 67 بالمائة إلى كوريا الجنوبية لتبلغ 10.89 مليون دولار مقارنة بنحو 6.52 مليون دولار، كما زادت إلى الجزائر بنحو 73 بالمائة لتسجل 6.68 مليون دولار مقابل 3.86 مليون دولار.





واحتلت لبنان المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري بما قيمته 4.52 مليون دولار مقارنة بنحو 688 ألف دولار بارتفاع بلغت نسبته 557 بالمائة، تلاها في المرتبة السابعة المغرب والتي زادت وارداتها بنحو 64 بالمائة لتبلغ ما قيمته 4.47 مليون دولار مقارنة بنحو 2.73 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وحققت صادرات الرخام المصري خلال 5 أشهر الأولى من 2021 إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً بلغت نسبته 321 بالمائة لتبلغ 4.29 مليون دولار مقارنة بنحو 1.02 مليون دولار، كما زادت بنحو 67 بالمائة إلى بريطانيا وشمال ايرلندا لتسجل نحو 4.13 مليون دولار مقابل 2.47 مليون دولار.