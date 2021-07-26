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تعرف على فرص تأهل مصر إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض منتخب مصر مواجهة قوية ضد نظيره منتخب استراليا في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك يوم الأربعاء المقبل.
وتقام مباراة مصر واستراليا في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة يوم الأربعاء، الموافق 28 يوليو الجاري، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، ويلتقي منتخب استراليا مع نظيره الإسباني في نفس التوقيت لحسم المتأهلين من المجموعة.
وإليكم ترتيب مجموعة مصر قبل مباريات الجولة الثالثة:

- إسبانيا 4 نقاط
- الأرجنتين 3 نقاط
- استراليا 3 نقاط
- مصر 1 نقطة

ويحتاج منتخب مصر للفوز على نظيره الاسترالي مع خسارة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في الجولة الثالثة ليتأهل المنتخبين المصري والإسباني لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

كما أن فوز منتخب مصر على نظيره منتخب استراليا، مع فوز الأرجنتين على إسبانيا بفارق أكثر من هدف يضمن لمصر التأهل بشرط التفوق في فارق الأهداف على المنتخب الإسباني خاصة وأن مباراتهما انتهت بالتعادل السلبي.

تعادل الأرجنتين مع إسبانيا وفوز مصر على استراليا بأكثر من هدف يضمن لمنتخب الفراعنة التأهل لدور الثمانية، متفوقا بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

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الكلمات المفتاحية

مصر طوكيو رمضان صبحي أستراليا

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