مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في بني سويف

لقي طفل مصرعه، أسفل عجلات سيارة مسرعة، بقرية ام الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.





تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة بمصرع "ريان.ع. ف" عامين، مقيم قرية أم الجنازير التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، أسفل عجلات سيارة مسرعة.



دلت تحريات البحث الجنائي أن الطفل كان يلهو أمام منزله فصدمته سيارة مسرعة، وتمكن الأهالي من ضبط السائق والسيارة، وتسليمها للشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.