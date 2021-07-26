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متحف المنيل يختتم ثاني أيام تدريب طلاب التاريخ والآثار (صور)
الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:01 م
حسام زيدان
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أنهى متحف قصر المنيل فعاليات اليوم الثاني من نشاطه التدريبي "حكاية متحف 4"، والموجه لطلاب التاريخ والآثار والإرشاد من مختلف التخصصات.
وشمل اليوم الثاني محاضرة للدكتور أسعد عرفه زكى أستاذ مساعد بكلية السياحة والفنادق جامعة السادات، والتي جاءت بعنوان "المعارض المتحفية المؤقتة، وأهميتها في العلاقات الدولية".
كما شمل اليوم التدريبي الثاني محاضرة عن "ضوابط العمل المتحفى"، ألقاها محمد البردينى وكيل متحف قصر المنيل.
وكان التدريب الصيفي لمتحف قصر المنيل قد بدأ نشاطه الصيفي الموجه لجموع الطلاب في مختلف تخصصات التاريخ والآثار، والذي كان أول أيامه أمس الأحد، بمحاضرات تدريبية عن العرض المتحفي، وافتتحت الفاعلية عليه الوكيل المشرف العام على البرنامج بكلمة رحبت فيها بالمتدربين ببرنامج "حكاية متحف4" واستعرضت خطة التدريب وجدول المحاضرات.
فيما ألقى الدكتور ولاء الدين بدوى مدير عام متحف قصر المنيل محاضرة عن العرض المتحفي في متاحف التاريخية، وحاضرت بعد ذلك داليا شوقى متخصصة بعلوم الحاسب الآلي، محاضرة عن استخدام الهولوجرام فى العرض المتحفي.
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