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عبير موسى: سياسة الإخوان في تونس مدمرة ومخربة للوطن

الإثنين 26/يوليو/2021 - 11:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت النائبة عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري التونسي الحر، إن الشعب التونسي الان بات ينتظر تحقيق تطلعاته مع إبعاد الاخوان راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، والشروع في مرحلة سياسية جديدة، تتضمن إصلاحات جوهرية، لفتح افاق جديدة أمام تونس لتدارك الازمة الاقتصادية الخانقة التي حدثت بسبب سياسة الاخوان.

وتابعت "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن سياسة الإخوان مدمرة ومخربة للوطن،مشددة على أن مهاجمتها وإصراراها الدائم طول فترة عمل البرلمان لمناهضة الاخوان نابعًا من حبها للوطن.

وأضافت: "ما قمت به من مناهضة حكم الإخوان كان رد جميل لتونس، كونها معروفة دولة تحترم حقوق المرأة ومنذ تأسيس تونس وهي دولة تحترم على مدار تاريخها القيم والمبادئ للنظام الجمهوري.

. ولفتت إلى أن الاخوان لا يؤمنون اصلًا بفكرة الدولة الوطنية بل لديهم مشروع تخريبي مستطردة: "الوطن بالنسبة لهم عبارة عن حفنة من التراب العفن وليست له اي قيمة".

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