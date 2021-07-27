عمرو أديب يُعلن: "اليوم آخر حلقات البرنامج.. وهروح إجازة"

أعلن الإعلامي عمرو أديب، إن حلقة اليوم من برنامجه هى الأخيرة في الموسم الحالي، وسيحصل على إجازة لمدة شهر، استعدادا لبداية الموسم الرابع خلال شهر سبتمبر.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "النهاردة آخر حلقة في هذا الموسم بعد 11 شهرًا من العمل المتواصل"، موجهًا التحية لكل من عمل معه في هذا الموسم وللجمهور الذي حرص على متابعته".



