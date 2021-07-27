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اليوم.. "إعلام النواب" تبحث عدم وجود خطة لتصدير الأدب المصري
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:30 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة ضحا عاصي، بشأن عدم وجود منهج لتصدير الأدب المصري على المستوى العالمي.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد حته، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية.
وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
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