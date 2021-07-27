اليوم.. "إعلام النواب" تبحث عدم وجود خطة لتصدير الأدب المصري

تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائبة ضحا عاصي، بشأن عدم وجود منهج لتصدير الأدب المصري على المستوى العالمي.





كما تناقش اللجنة في اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المُقدم من النائب أحمد حته، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية.



