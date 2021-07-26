مانشستر يونايتد يجدد اهتمامه بضم نجم أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني ساؤول نيجويز ارتبط بالرحيل عن أتلتيكو مدريد الإسباني في الصيف الحالي بعد خروجه من حسابات المدير الفني للفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني بشكل كبير في الموسم الماضي بالإضافة إلى التعاقد مع رودريجو دي باول في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن أنباء قوية ترددت عن وجود اتجاه لعقد صفقة تبادلية مع برشلونة تشمل الحصول على خدمات الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل رحيل ساؤول إلا أن النادي الكتالوني اشترط الحصول على مقابل نقدي إضافي مما جعل الصفقة تفشل.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد عاد ليظهر بقوة كمرشح أول من أجل التعاقد مع ساؤول في الميركاتو الصيفي الحالي.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن الشياطين الحمر كان من أكثر الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النجم الإسباني في السنوات القليلة الماضية لكنه دومًا ما كان يصطدم بالشرط الجزائي في عقده.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه الآن ومع رغبة أتلتيكو مدريد في بيعه فإنه من الممكن أن يكون عرض بقيمة 50 مليون يورو كافيًا لإتمام الصفقة.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن المان يونايتد يرغب في تعزيز وسط ملعبهم وذلك تحسبًا لإمكانية رحيل نجم الفريق الفرنسي بول بوجبا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



