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تشكيل مصر المتوقع ضد أستراليا في الجولة الأخيرة بأولمبياد طوكيو

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلتقي منتخب مصر الأولمبي، بمنافسه منتخب أستراليا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.


ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الأسترالي، يوم الأربعاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة بتوقيت أبوظبي.

ووفقًا لآخر التطورات، فإنه من المتوقع أن يدخل المنتخب المصري الأولمبي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، كريم العراقي، أحمد فتوح، ناصر ماهر، صلاح محسن، أكرم توفيق، عمار حمدي، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى سلبيًا وخسر أمام الأرجنتين بهدف دون رد.

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مصر بأولمبياد طوكيو الأرجنتين أستراليا إسبانيا

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