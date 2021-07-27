اليوم.. "صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.





وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.



