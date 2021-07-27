Advertisements

اليوم.. "صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج

الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

ومن المُقرر، أن يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعد الانتهاء من إقرار61 مادة من مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الصناعه البحيرات السمكيه

أخبار تهمك

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أسماء الراحلين عن الأهلي بأمر موسيماني في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 16 ساعة

"التأمينات" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 35 حالة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

منذ حوالي 18 ساعة

أول ظهور لأحمد سعد بعد انفصاله عن خطيبته

منذ أقل من ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على "كائن الهوهوز" وشريكها في الفيديوهات

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من تجديد عقد نجم الفريق لمدة موسمين إضافيين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

منذ حوالي 13 ساعة

نجمي بايرن ميونخ على رادار برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

طرد 6 لاعبين.. مجزرة في برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 10 ساعة

خاص.. أمير توفيق يفاجئ سيمبا قبل ضم ميكيوسيني

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يوجه رسالة جديدة إلى فرجاني ساسي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدًا.. "زراعة النواب" تستكمل مناقشة قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

اليوم.. "إسكان النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

"حقوق المُسنين" و "القومي للأمومة والطفولة" علي طاولة تضامن البرلمان الأسبوع الجاري

اليوم.. "خارجية النواب" تناقش توصيات الموازنة العامة

اليوم .. "اعلام النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تطوير قصر ثقافة كفر الدوار

اليوم.. حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على طاولة "زراعة النواب"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:11 ص

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

عاجل| "رعب وفزع".. ميت يستيقظ أثناء صلاة الجنازة بالبحيرة والمستشفى تفجر مفاجأة (فيديو وصور)

12:21 ص

عاجل من السودان بشأن إيراد نهر النيل

05:08 م

"التأمينات" تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

04:51 ص

عاجل.. مصدر برلماني: عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب غدا الثلاثاء

12:13 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان