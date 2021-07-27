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اليوم.. "صناعة النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج
الثلاثاء 27/يوليو/2021 - 05:46 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.
وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
ومن المُقرر، أن يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بعد الانتهاء من إقرار61 مادة من مشروع القانون خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين.
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